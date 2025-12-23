Jungautor verwandelt Heimat in Krimischauplatz

Weitere Bücher in Planung, Ziele sind bereits gesteckt

Vor wenigen Wochen wurde das Buch veröffentlicht. Es ist online, in Buchhandlungen und in einem Supermarkt erhältlich. Wie es mit ihm und seinem Hobby weitergeht? „Bücher schreiben will ich auf jeden Fall weitermachen. Es ist meine große Leidenschaft. Beim Krimi sind wir dabei, dass wir einen zweiten Teil planen oder gar eine Krimireihe. Wir haben bislang viel positives Feedback erhalten“, freut sich Grimm, der aktuell seinen Zivildienst beim Roten Kreuz absolviert.