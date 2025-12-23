Vorteilswelt
Bereits achtes Buch

Jungautor verwandelt Heimat in Krimischauplatz

Tirol
23.12.2025 22:00
Jungautor Samuel Grimm (19) präsentierte stolz sein neuestes Werk „Tatort Osttirol“.
Jungautor Samuel Grimm (19) präsentierte stolz sein neuestes Werk „Tatort Osttirol“.(Bild: Martin Oberbichler)

Sein bereits achtes Buch veröffentlichte Jungautor Samuel Grimm (19) aus dem Defereggental. In „Tatort Osttirol“ erzählt er mit einem Freund einen Krimi an mehreren Schauplätzen seiner Heimat.

Der junge Spitzensportler Mark Steiner wird bei einem Schwimmausflug seiner Klasse tot am Grund des Tristacher Sees gefunden. Seine Klassenkollegin Lilli Monitzer glaubt nicht an einen Unfall und macht sich mit dem Polizisten Kai Vinatzer auf die Suche nach Indizien für einen Mord. Bei den Ermittlungen werden sie mehrmals aus dem Hintergrund angegriffen, etwa mit Tränengas.

(Bild: Privat)

So könnte man das neueste Buch des Jungautors Samuel Grimm (19) aus St. Veit in Defereggen in aller Kürze zusammenfassen. Gemeinsam mit seinem Freund Alexander Troger schrieb er den Krimi „Tatort Osttirol“. Darin rücken viele bekannte Osttiroler Schauplätze in den Mittelpunkt. „Wir wollten einen Ort nehmen, den jeder kennt, und dazu Figuren kreieren, die sonst nicht so oft vorkommen“, erzählt Grimm im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Die Charaktere im Buch sind fiktiv, wurden jedoch von Freunden oder ehemaligen Klassenkollegen inspiriert.

Zitat Icon

Bücher schreiben will ich auf jeden Fall weitermachen. Es ist meine große Leidenschaft.

Jungautor Samuel Grimm (19)

Die Co-Produktion war für den 19-Jährigen zwar Neuland, dennoch funktionierte die Kooperation reibungslos: „Am Anfang haben wir viel geplant und zu zweit geschrieben. Doch die Inhalte zusammenzufügen, stellte sich mit der Zeit als schwierig heraus. Die grundlegende Schreibarbeit habe ich dann übernommen.“

Der Jungautor liest gerne und will weitere Bücher veröffentlichen.
Der Jungautor liest gerne und will weitere Bücher veröffentlichen.(Bild: Privat)
Mit Alexander Troger (li.) schrieb Grimm sein neues Buch.
Mit Alexander Troger (li.) schrieb Grimm sein neues Buch.(Bild: Privat)

Der Jungautor ist bereits mit viel Erfahrung ausgestattet: Schon in der Volksschule schrieb er Detektiv-Geschichten. Später sollten erste Bücher in Richtung Kurzgeschichten oder Fantasy folgen. Diese wurden auch veröffentlicht. „Tatort Osttirol“ ist die mittlerweile achte Publikation.

Weitere Bücher in Planung, Ziele sind bereits gesteckt
Vor wenigen Wochen wurde das Buch veröffentlicht. Es ist online, in Buchhandlungen und in einem Supermarkt erhältlich. Wie es mit ihm und seinem Hobby weitergeht? „Bücher schreiben will ich auf jeden Fall weitermachen. Es ist meine große Leidenschaft. Beim Krimi sind wir dabei, dass wir einen zweiten Teil planen oder gar eine Krimireihe. Wir haben bislang viel positives Feedback erhalten“, freut sich Grimm, der aktuell seinen Zivildienst beim Roten Kreuz absolviert.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Tirol

