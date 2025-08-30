„Krone“ küsste PV-Anlage aus dem Dornröschenschlaf

Ein Mehrparteienhaus in Wien wartete ein ganzes Jahr lang auf seinen Solarstrom. Die Photovoltaikanlage war längst am Dach montiert, bezahlt und technisch einsatzbereit – doch kein einziges Kilowatt floss ins Netz. Es drohten sogar bereits erste Wartungskosten anzufallen. Dann schaltete sich die „Krone“ ein und brachte Licht ins Dunkel.