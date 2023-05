Wal-Kadaver zieht Hunderte Schaulustige an

Ein bei der Gemeinde Bridlington in der Grafschaft Yorkshire angespülter Wal, der am hiesigen Strand verendet war, mutiert in England zum skurrilen Touristenmagnet. Ganze Familien reisen an, um den 17 Meter langen und 30 Tonnen schweren Kadaver zu bestaunen und auf einem Selfie zu verewigen. Die Behörden kämpfen verzweifelt gegen den Besucherstrom an.