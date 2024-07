Seltener Wal in Neuseeland an Strand gespült

„Bahamonde-Schnabelwale sind eine der am wenigsten bekannten Großsäugetierarten der Neuzeit“, sagte Gebe Davies von der örtlichen Naturschutzbehörde (DOC). „Aus Sicht der Wissenschaft und des Tierschutzes ist das eine riesige Sache.“ Der verendete Wal, der in der Nähe von Dunedin auf der Südinsel entdeckt wurde, befindet sich derzeit in einem Kühlhaus, damit seine Überreste konserviert werden. Genetische Proben wurden bereits zur Analyse eingesandt.