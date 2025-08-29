Millie Bobby Brown: Fans müssen Nippel aushalten

Jon Bon Jovi ist Großvater

Mit Bongiovi, Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi (63), ist sie seit 2024 verheiratet. Bon Jovi ist damit nun Opa geworden. Erst im Frühjahr hatte sich Brown zu ihrem Kinderwunsch mit ihrem Mann Jake geäußert: „Ich will wirklich eine große Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft“, sagte die Schauspielerin im Podcast der Schauspieler und Comedians Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett.