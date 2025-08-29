Millie Bobby Brown: Fans müssen Nippel aushalten

Sie ist Hollywood-Star, Unternehmerin und frisch gebackene Mama – jetzt hat sich Millie Bobby Brown (21) mit einer frechen Ansage an ihre Fans auf Instagram gemeldet!
In einem Insta-Video stellte die „Stranger Things“-Beauty jetzt die neue „Power Mesh“-Kollektion ihrer Marke Florence by Mills vor – und packte dabei eine sehr private Beichte aus: „Ich hasse es, BHs zu tragen … und ja, meine Fans müssen meine Nippel halt sehen. Aber egal!“
Statt Push-up setzt Millie auf Bequemlichkeit – und schwärmt von dem neuen Longsleeve-Top und den Shorts: „Das ist mein Lieblings-Piece, das wir je rausgebracht haben. Du brauchst keinen BH – das Top macht’s alleine.“
Die Teile sollen sich jeder Kurve anpassen, sitzen hauteng, aber trotzdem bequem. Oder wie Millie es beschreibt: „Power Mesh hält dich, ohne dich einzuschränken.“ Zum Beweis beugte sie sich mehrmals in dem Video „unabsichtlich“ aufreizend der Kamera entdgegen.
Während andere Stars ihre Red-Carpet-Roben abfeiern, zeigt Millie Bobby Brown: Echte Girlpower fängt im Kleiderschrank an – ohne BH, dafür mit viel Selbstbewusstsein.
Unerwartete Baby-Überraschung
Brown, die als Teenagerin Eleven mit übernatürlichen Kräften in „Stranger Things“ zum Superstar avancierte, überraschte vergangene Woche ihr Fans mit der großen Neuigkeit, dass sie Mama geworden ist. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann Jake Bongiovi (23) ein Baby adoptiert.
Das teilten sie auf Instagram mit. „Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermaßen in Frieden und im Privaten zu beginnen.“ Unterschrieben wurde der Post mit: „Und dann waren es drei.“
Jon Bon Jovi ist Großvater
Mit Bongiovi, Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi (63), ist sie seit 2024 verheiratet. Bon Jovi ist damit nun Opa geworden. Erst im Frühjahr hatte sich Brown zu ihrem Kinderwunsch mit ihrem Mann Jake geäußert: „Ich will wirklich eine große Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft“, sagte die Schauspielerin im Podcast der Schauspieler und Comedians Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett.
Auch sagte sie, dass sie sich eine Adoption vorstellen könne – sogar noch im jungen Alter. Ihre Mutter sei 21 und ihr Vater 19 Jahre alt gewesen, als sie ihr erstes Kind bekamen.
