Titeltraum

Steinwender mit Hearts auf den Spuren von Sir Alex

Fußball International
26.10.2025 06:30
Heart of Midlothian in Jubellaune.
Heart of Midlothian in Jubellaune.(Bild: Hearts of Midlothian)

Noch unbesiegt, am Sonntag gibt´s den Kracher gegen Celtic. Heart of Midlothian lacht ungeschlagen von der Tabellenspitze der schottischen Premiership. Und glänzt dank neuem Investor mit adaptierter Transfer-Strategie. Mittendrin der Burgenländer Michael Steinwender, der mit dem Hauptstadtklub die Erfolgswelle reitet.

Blickt man in die Geschichtsbücher der schottischen Premiership, erkennt man schnell eine Art „Langeweile“. Seit der Saison 1984/85 holte jedes Jahr ein Team aus Glasgow die Meisterschaft. Damals konnte die Trainer-Legende Sir Alex Ferguson mit dem FC Aberdeen die Dominanz von Celtic und den Rangers brechen. Seither machen sich die beiden Topklubs den Titel im Oberhaus aus. Vielleicht könnte 40 Jahre nach dem letzten Außenseiter-Champion in dieser Spielzeit ein weiterer dazukommen.

Porträt von Thomas Steiger
Thomas Steiger
