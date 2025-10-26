Steinwender mit Hearts auf den Spuren von Sir Alex

Blickt man in die Geschichtsbücher der schottischen Premiership, erkennt man schnell eine Art „Langeweile“. Seit der Saison 1984/85 holte jedes Jahr ein Team aus Glasgow die Meisterschaft. Damals konnte die Trainer-Legende Sir Alex Ferguson mit dem FC Aberdeen die Dominanz von Celtic und den Rangers brechen. Seither machen sich die beiden Topklubs den Titel im Oberhaus aus. Vielleicht könnte 40 Jahre nach dem letzten Außenseiter-Champion in dieser Spielzeit ein weiterer dazukommen.