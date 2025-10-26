Kovac: „Ich werde einige auf die Tribüne schicken“

„Wir haben das Glück, dass wir wirklich alle gesund haben. Das ist auch nicht alltäglich. Emre Can kommt jetzt wieder, Julien Duranville kommt wieder“, begründete Kovac am Samstagabend. „Emre Can und Julien Duranville machen immer mehr mit. Es ist immer noch Teilintegration, aber sie machen Fortschritte. Emre hat in der Zeit, als wir in Kopenhagen waren, in der zweiten Mannschaft trainiert. Das ist wichtig für ihn, um an den Ball zu kommen.“