Kovac: „Ich werde einige auf die Tribüne schicken“

„Ich werde einige auf die Tribüne schicken“, erklärte Dortmund-Trainer Niko Kovac nach dem 1:0-Sieg gegen Köln, den ein oder anderen seiner Spieler von der Ersatzbank ins Publikum zu schicken. Der Grund ist jedoch ein erfreulicher: Gleich mehrere verletzte BVB-Profis stehen vor ihrem Comeback.
„Wir haben das Glück, dass wir wirklich alle gesund haben. Das ist auch nicht alltäglich. Emre Can kommt jetzt wieder, Julien Duranville kommt wieder“, begründete Kovac am Samstagabend. „Emre Can und Julien Duranville machen immer mehr mit. Es ist immer noch Teilintegration, aber sie machen Fortschritte. Emre hat in der Zeit, als wir in Kopenhagen waren, in der zweiten Mannschaft trainiert. Das ist wichtig für ihn, um an den Ball zu kommen.“
Seit Sommer ohne Einsatz
Can fehlt den Gelb-Schwarzen seit Anfang Juli mit Adduktorenbeschwerden, Duranville hatte mit einer Schultergelenkssprengung zu kämpfen. Auch ohne die beiden Leistungsträger startete Dortmund souverän in die Saison.
In der Bundesliga hält der BVB bei 17 Punkten aus den ersten acht Spielen und auch in der Champions League mischen die Dortmunder mit zwei Siegen und einem Unentschieden vorne mit.
