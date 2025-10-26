Vorteilswelt
Deutlicher Sieg

Linke gewinnen Präsidentschaftswahl in Irland

Außenpolitik
26.10.2025 06:59
Nach Mary Robinson (1990-1997) und Mary McAleese (1997-2011) wird Catherine Connolly die dritte ...
Nach Mary Robinson (1990-1997) und Mary McAleese (1997-2011) wird Catherine Connolly die dritte Frau im höchsten Amt in der Republik Irland sein.

Catherine Connolly ist neue Präsidentin Irlands. Die von einem Linksbündnis unterstützte Politikerin setzte sich klar gegen ihre Konkurrentin Heather Humphreys von der Regierungspartei Fine Gael durch. Noch bevor das Endergebnis feststand, gratulierte Humphreys ihrer Gegnerin zum Wahlsieg. 

0 Kommentare

Connolly erhielt rund 63 Prozent der Stimmen, Humphreys kam auf knapp 30 Prozent. Mit Connolly übernimmt erstmals seit Jahren wieder eine Vertreterin des linken Lagers das höchste Amt im Staat.

Auch Regierungschef Micheal Martin hatte nicht gewartet, bis das amtliche Ergebnis vorlag, um seine Glückwünsche auszusprechen. Es sei klar, dass Connolly die nächste Präsidentin Irlands sein werde, schrieb er auf X (siehe Beitrag unten).

Connolly folgt auf den 84 Jahre alten bisherigen Amtsinhaber, Michael D. Higgins, der zwei Amtszeiten im Áras an Uachtaráin, der Residenz des irischen Präsidenten in Dublin, verbrachte.

Zitat Icon

Ich werde eine Präsidentin sein, die zuhört und reflektiert und sich äußern wird, wenn es notwendig ist.

Catherine Connolly

Die aus Galway stammende Connolly gilt als progressive Politikerin, die zusammenführen und nicht spalten will. Trotzdem ist sie nicht unumstritten. In den vergangenen Wochen war sie etwa dafür kritisiert worden, dass sie die aktuellen deutschen Verteidigungsausgaben mit der Wiederaufrüstung der 1930er Jahre verglichen hatte.

Als Wermutstropfen dürfte gelten, dass Berichten zufolge sehr viele Stimmzettel aus Protest über ...
Als Wermutstropfen dürfte gelten, dass Berichten zufolge sehr viele Stimmzettel aus Protest über den Mangel an weiteren Kandidaten ungültig gemacht wurden.

Das Amt des irischen Staatsoberhaupts ist weitgehend von repräsentativen Aufgaben geprägt. Der Präsident oder die Präsidentin spielen aber eine wichtige Rolle als moralische Instanz.

Lesen Sie auch:
Sanae Takaichi ist seit Oktober 2025 Vorsitzende der LDP.
Gilt als Hardlinerin
Sanae Takaichi ist erste Regierungschefin Japans
21.10.2025

„Will Stimme des Friedens sein“
Erwartet wird, dass Connolly diese Rolle ähnlich wie ihr Vorgänger Higgins auszufüllen weiß. Connolly will „eine Stimme des Friedens“ sein und sich Gehör verschaffen, wenn es um die „existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel“ gehe, ließ sie wissen.

