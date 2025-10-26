Linke gewinnen Präsidentschaftswahl in Irland

Connolly erhielt rund 63 Prozent der Stimmen, Humphreys kam auf knapp 30 Prozent. Mit Connolly übernimmt erstmals seit Jahren wieder eine Vertreterin des linken Lagers das höchste Amt im Staat.

Auch Regierungschef Micheal Martin hatte nicht gewartet, bis das amtliche Ergebnis vorlag, um seine Glückwünsche auszusprechen. Es sei klar, dass Connolly die nächste Präsidentin Irlands sein werde, schrieb er auf X (siehe Beitrag unten).