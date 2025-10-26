Linke gewinnen Präsidentschaftswahl in Irland

Catherine Connolly ist neue Präsidentin Irlands. Die von einem Linksbündnis unterstützte Politikerin setzte sich klar gegen ihre Konkurrentin Heather Humphreys von der Regierungspartei Fine Gael durch. Noch bevor das Endergebnis feststand, gratulierte Humphreys ihrer Gegnerin zum Wahlsieg.
Connolly erhielt rund 63 Prozent der Stimmen, Humphreys kam auf knapp 30 Prozent. Mit Connolly übernimmt erstmals seit Jahren wieder eine Vertreterin des linken Lagers das höchste Amt im Staat.
Auch Regierungschef Micheal Martin hatte nicht gewartet, bis das amtliche Ergebnis vorlag, um seine Glückwünsche auszusprechen. Es sei klar, dass Connolly die nächste Präsidentin Irlands sein werde, schrieb er auf X (siehe Beitrag unten).
Connolly folgt auf den 84 Jahre alten bisherigen Amtsinhaber, Michael D. Higgins, der zwei Amtszeiten im Áras an Uachtaráin, der Residenz des irischen Präsidenten in Dublin, verbrachte.
Ich werde eine Präsidentin sein, die zuhört und reflektiert und sich äußern wird, wenn es notwendig ist.
Catherine Connolly
Die aus Galway stammende Connolly gilt als progressive Politikerin, die zusammenführen und nicht spalten will. Trotzdem ist sie nicht unumstritten. In den vergangenen Wochen war sie etwa dafür kritisiert worden, dass sie die aktuellen deutschen Verteidigungsausgaben mit der Wiederaufrüstung der 1930er Jahre verglichen hatte.
Das Amt des irischen Staatsoberhaupts ist weitgehend von repräsentativen Aufgaben geprägt. Der Präsident oder die Präsidentin spielen aber eine wichtige Rolle als moralische Instanz.
„Will Stimme des Friedens sein“
Erwartet wird, dass Connolly diese Rolle ähnlich wie ihr Vorgänger Higgins auszufüllen weiß. Connolly will „eine Stimme des Friedens“ sein und sich Gehör verschaffen, wenn es um die „existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel“ gehe, ließ sie wissen.
