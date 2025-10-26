Haben wir heute etwas zu feiern? A gmahde Wiesn!

Wir hätten sicher noch weit mehr als die 70 gefunden. Aber allein diese sind schon eine wunderbare Kollektion an Österreichertum. Etwa „Weil Widerstand zwecklos ist, wenn die Oma sagt: ,Iss noch was‘“ oder „Weil ,Sackerl‘ viel schöner klingt als Tüte“ bis „Weil ,a gmahde Wiesn‘ nicht nur ein Ort, sondern ein Lebensgefühl ist“. Und was könnte noch besser zu uns passen als „Weil bei uns ,Ned gschimpft is globt gnua‘ gilt“?