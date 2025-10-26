Vorteilswelt
Fragwürdiger Deal

„Schäbig, wie Mama um ihre Wohnung gebracht wurde“

Tirol
26.10.2025 06:00
In der schmucken Draustadt Villach (Symbolbild) in Kärnten ging der Immobilien-Deal über die ...
In der schmucken Draustadt Villach (Symbolbild) in Kärnten ging der Immobilien-Deal über die Bühne. Der Kaufpreis von 40.000 Euro ein außergewöhnliches Schnäppchen.(Bild: Kogler Christina Natascha)

Eine betagte Dame verkauft ihr Eigenheim in Kärnten an eine Immobilienfirma. „Um eine Spottpreis“, wie die in Tirol lebende Tochter aufzeigt. Ist da alles mit rechten Dingen zugegangen? Diese Frage beschäftigt die Justiz und lässt tief blicken. 

0 Kommentare

Frau Karner (Name geändert) versteht die Welt nicht mehr. Auf der einen Seite jagen Immobilienpreise von Rekord zu Rekord, gleichzeitig wechseln Wohnungen zu unglaublichen Schnäppchenpreisen die Besitzer. „Ich bin überzeugt, dass unsere Geschichte kein Einzelfall ist“, stellt die Tirolerin fest, bevor sie unzählige Dokumente auf ihrem Küchentisch ausbreitet. Es ist die Chronik eines Rechtsstreits, der bereits seit 2023 dauert und zwei Fragen aufwirft: Wann ist eine Wohnung zu billig? Und wann ist ein Vertragspartner mit dem Geschäft überfordert?

