„Schäbig, wie Mama um ihre Wohnung gebracht wurde“

Frau Karner (Name geändert) versteht die Welt nicht mehr. Auf der einen Seite jagen Immobilienpreise von Rekord zu Rekord, gleichzeitig wechseln Wohnungen zu unglaublichen Schnäppchenpreisen die Besitzer. „Ich bin überzeugt, dass unsere Geschichte kein Einzelfall ist“, stellt die Tirolerin fest, bevor sie unzählige Dokumente auf ihrem Küchentisch ausbreitet. Es ist die Chronik eines Rechtsstreits, der bereits seit 2023 dauert und zwei Fragen aufwirft: Wann ist eine Wohnung zu billig? Und wann ist ein Vertragspartner mit dem Geschäft überfordert?