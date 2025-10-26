Vorteilswelt
Rapids Horn vor Ried:

„Gibt keine Ausrede mehr – es zählt nur der Sieg“

Fußball National
26.10.2025 06:45
Verteidiger Jannes Horn verlor mit Rapid zuletzt fünfmal in Folge
Verteidiger Jannes Horn verlor mit Rapid zuletzt fünfmal in Folge

Nach fünf Pleiten in Folge steht Rapid am Sonntag in der Fußball-Bundesliga in der Pflicht: In Ried starten die Wiener den sechsten Anlauf auf einen Punktgewinn im Oktober. Auch Jannes Horn fordert die Trendwende – der Verteidiger sieht nicht Trainer Peter Stöger, sondern die Spieler gefordert.

0 Kommentare

Kult-Klub und Krise – diese Kombi ist Jannes Horn nicht neu. 2017 hing er mit dem 1. FC Köln in den Seilen, acht Jahre später nun nach fünf Pleiten in Folge mit Rapid. Beide Male hieß sein Trainer Peter Stöger: „Das waren in Köln ganz andere Voraussetzungen, ist lange her“, lehnt er Vergleiche ab.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading
