„Gibt keine Ausrede mehr – es zählt nur der Sieg“

Kult-Klub und Krise – diese Kombi ist Jannes Horn nicht neu. 2017 hing er mit dem 1. FC Köln in den Seilen, acht Jahre später nun nach fünf Pleiten in Folge mit Rapid. Beide Male hieß sein Trainer Peter Stöger: „Das waren in Köln ganz andere Voraussetzungen, ist lange her“, lehnt er Vergleiche ab.