Die Bedeutung von Darmgesundheit im Tennis

sportkrone.at: Sie haben vor 30 Jahren begonnen, sich der Darmgesundheit und dem Mirkobiom zu widmen. War der Themenkomplex damals, wissenschaftlich gesehen, Tabula rasa?

Prof. Anita Frauwallner: Ganz ehrlich: Ich hatte von Bakterien davor nur im negativen Sinne gehört gehabt, im Sinne von: „Die machen dich krank.“ Aber dass sie für die Gesundheit da sind, wusste ich damals nicht. Die gesundheitlichen Probleme meines damaligen Mannes habe ich im Zustand der totalen Verliebtheit, wie damals halt üblich, auf den Stress geschoben. Dann haben wir’s über die Ernährung probiert. Mit der Umstellung hat’s zunächst auch super geklappt. Zehn wunderbare Jahre später kam die Diagnose: Kolonkarzinom, Dickdarmkrebs. Selbst unmittelbar danach dachte ich noch: Er ist 38 Jahre alt, wir kennen die besten Ärzte – was soll sein? Das war ein Irrtum! Die folgenden zwei Jahre Kampf meines Mannes waren sicherlich die düstersten meines Lebens. Mein Mann ist mit 40 in meinen Armen gestorben – und ich habe mir überlegt, ob das vererbbar, genetisch ist, und habe mich auf die Suche begeben und gedacht: Bei meinem Sohn, damals noch Jugendlicher, lasse ich es nicht so weit kommen. So habe ich begonnen, mich mit der Verdauung zu beschäftigen. Das war aber nicht ausreichend. Also habe ich weitergeforscht – und habe bald zum ersten Mal in meinem Leben Bakterien unter einem Mikroskop gesehen. Und ja, man kann sich ein zweites Mal verlieben (lacht).