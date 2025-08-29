Mehr Spiele als die Profis! Amateure im Megastress

Auf bis zu zwölf Pflichtspiele kommen die Kärntner-Liga-Klubs in den ersten neun Wochen der Saison! Damit hängt man sogar die Profis der heimischen Bundesliga ab. Sportlich kämpft Bleiburg gegen den „Wiesenmarkt“-Fluch, ATUS Ferlach hofft bei Spittal auf den ersten Sieg. Und ATSV Wolfsberg ist arg deziemiert.
Die Kärntner-Liga-Akteure befinden sich im Dauerstress! Denn viele der Teams haben seit Beginn der Saison – am 18. Juli startete die Spielzeit mit der 1. Runde des KFV-Cups – bereits acht Pflichtpartien absolviert, nun kommt die neunte hinzu. Sogar Bundesliga-Klubs, die nicht in Europa mitmischen, haben weniger am Konto: Hartberg etwa hatte im gleichen Zeitraum nur sieben Matches. Der GAK, der ja in der 1. ÖFB-Cup-Runde bei Dornbirn raussegelte, hatte überhaupt nur sechs.
