Mehr Spiele als die Profis! Amateure im Megastress

Die Kärntner-Liga-Akteure befinden sich im Dauerstress! Denn viele der Teams haben seit Beginn der Saison – am 18. Juli startete die Spielzeit mit der 1. Runde des KFV-Cups – bereits acht Pflichtpartien absolviert, nun kommt die neunte hinzu. Sogar Bundesliga-Klubs, die nicht in Europa mitmischen, haben weniger am Konto: Hartberg etwa hatte im gleichen Zeitraum nur sieben Matches. Der GAK, der ja in der 1. ÖFB-Cup-Runde bei Dornbirn raussegelte, hatte überhaupt nur sechs.