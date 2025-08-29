„Bilder vom Grazer Derby haben mich schockiert!“

Am Samstag steigt das 202. Grazer Derby zwischen dem GAK und Meister Sturm. Schon im Vorfeld standen die beiden Trainer Ferdinand Feldhofer und Jürgen Säumel der „Krone“ in ihrer Redaktion Rede und Antwort und sprachen über ihre Vergangenheit, wie sie den jeweils Anderen beurteilen und darüber, was sie keinesfalls sehen wollen.
„Krone“: Wie lange kennt ihr beiden euch eigentlich schon?
Ferdinand Feldhofer (FF): In der steirischen Auswahl ist es sich nicht ausgegangen, aber gehört hab ich schon von vorher von dir. Aber erzähl du ruhig die Geschichte.
Jürgen Säumel (JS): Ferdl war bei Sturm für uns junge Spieler ein Vorbild, weil es in der erfolgreichen Zeit nur wenige zu den Profis geschafft haben. Da hat man natürlich zu ihm aufgeschaut. Dann hat es geheißen, es gibt Schwierigkeiten mit dem Vertrag vom Ferdl und er hat dann bei uns in der Landesliga mittrainiert. Wir waren natürlich aufgeregt.
FF: Wir haben das erste Spiel 7:0 gewonnen haben und danach ist mir vorgeworfen worden, ich hätte nicht so gut gespielt.
