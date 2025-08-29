„Cool Runnings“: Jamaikanerin sitzt im ÖBSV-Bob

Paukenschlag im Eiskanal: Die Jamaikanerin Christania Williams ist nun offiziell Österreicherin. Die Weltklasse-Sprinterin wird im Winter das heimische Bob-Team verstärken. Ex-Weltcupsiegerin Katrin Beierl träumt mit der schnellsten ÖBSV-Anschieberin vom Jackpot in bei den Spielen in Cortina.