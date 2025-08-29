Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Olympia-Verstärkung

„Cool Runnings“: Jamaikanerin sitzt im ÖBSV-Bob

Tirol: Sport-Nachrichten
29.08.2025 06:35
Christania Williams (l.) möchte mit Bob-Pilotin Katrin Beierl für Österreich bei Olympia ...
Christania Williams (l.) möchte mit Bob-Pilotin Katrin Beierl für Österreich bei Olympia starten.(Bild: Viesturs Lacis)

Paukenschlag im Eiskanal: Die Jamaikanerin Christania Williams ist nun offiziell Österreicherin. Die Weltklasse-Sprinterin wird im Winter das heimische Bob-Team verstärken. Ex-Weltcupsiegerin Katrin Beierl träumt mit der schnellsten ÖBSV-Anschieberin vom Jackpot in bei den Spielen in Cortina.

0 Kommentare

Der Hollywood-Film „Cool Runnings“ ist ein Welthit. Die US-Komödie basiert auf der Geschichte der ersten jamaikanischen Bob-Herrenmannschaft bei den Olympischen Spielen 1988 in Calgary.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
193.769 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
107.517 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
82.492 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1940 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1894 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1877 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Tirol: Sport-Nachrichten
Krone Plus Logo
Olympia-Verstärkung
„Cool Runnings“: Jamaikanerin sitzt im ÖBSV-Bob
Mit Duo einig
Austria Salzburg angelt nach diesen zwei Spielern
Highlights im Video:
Derbysieger – Neuling Lustenau putzt Dornbirn weg!
Tränen-Interview
Olympia-Ass nach Sperre: „Es hat mich zerstört!“
Verpasste Dopingtests
Hammer-Strafe! Rodel-Königin darf nicht zu Olympia

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf