„Cool Runnings“: Jamaikanerin sitzt im ÖBSV-Bob

„400 km/h“? Verstappen scherzt über Wolff-Aussagen
Wirbel um Toto-Sager
Paukenschlag im Eiskanal: Die Jamaikanerin Christania Williams ist nun offiziell Österreicherin. Die Weltklasse-Sprinterin wird im Winter das heimische Bob-Team verstärken. Ex-Weltcupsiegerin Katrin Beierl träumt mit der schnellsten ÖBSV-Anschieberin vom Jackpot in bei den Spielen in Cortina.
Der Hollywood-Film „Cool Runnings“ ist ein Welthit. Die US-Komödie basiert auf der Geschichte der ersten jamaikanischen Bob-Herrenmannschaft bei den Olympischen Spielen 1988 in Calgary.
