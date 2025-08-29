„Perle des Hauses“ wurde zur diebischen Elster

Rund zehn Jahre stand die heute 59-jährige Rumänin im Dienst der Arztfamilie. Nie gab es etwas zu beanstanden und führte dazu, dass die Putzfrau das volle Vertrauen ihres Arbeitgebers genoss – selbst als vor acht Jahren immer wieder Schmuck und Geld verschwanden. „Damals dachten wir, dass vielleicht meine Frau die Sachen irgendwohin verlegt oder gar im Urlaub verloren hat“, berichtet der als Zeuge geladene Arzt. Auch in Sachen Geld sei er in der Annahme gewesen, dass möglicherweise ein Familienmitglied etwas aus der Kassa entnommen habe und sich bloß nicht mehr daran erinnern könne. Selbst als der Tochter 250 Euro aus der Sparbüchse fehlen, zweifelt das Ärzte-Paar zunächst nicht an der Integrität ihrer „Perle des Hauses“.