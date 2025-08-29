Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Verein feiert Jubiläum

Kärntner Abwehrkampf: Spuren und Erinnerung

Kärnten
29.08.2025 08:02
Ein im Abwehrkampf zerschossenes Gehöft in Unterkärnten.
Ein im Abwehrkampf zerschossenes Gehöft in Unterkärnten.(Bild: Schwab Alexander)

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie gab es ungeklärte Grenzfragen, in Kärnten kam es zum Abwehrkampf, schließlich zur Volksabstimmung. Das Gedenken daran will der Kärntner Abwehrkämpferbund hochhalten, der seit sieben Jahrzehnten besteht. 

0 Kommentare

Während das ehemalige Herzogtum Steiermark nach wenigen kleinen Kämpfen das gesamte untersteirische Gebiet dem SHS-Staat übergab, Südtirol an Italien ging, Teile Niederösterreichs zur neuen Tschechoslowakei kamen, das Burgenland durch den Friedensvertrag von St. Germain hingegen zu Österreich kam, wurden die durch den Zusammenbruch der Monarchie offenen Grenzfragen in Kärnten anders gelöst: Zunächst kam es zum gut eineinhalb Jahre dauernden Abwehrkampf, der 273 Tote auf Kärntner und 150 auf jugoslawischer Seite forderte, dann wurde die Bevölkerung zu einer bis dahin noch nie durchgeführten Volksabstimmung aufgerufen.

Am 10. Oktober 1920 konnten die Betroffenen selbst über die Grenzziehung entscheiden: Mit 95,8 Prozent war die Wahlbeteiligung enorm hoch. 59 Prozent stimmten für den Verbleib bei Österreich.

Aktive Abwehrkämpfer im ersten KAB 
35 Jahre später, am 8. Oktober 1955, wurde der Kärntner Abwehrkämpferbund (KAB) gegründet, der zu Beginn lediglich aktive Abwehrkämpfer als Mitglieder zählte. Im Jahr darauf traten auch deren Töchter und Söhne dem Verein bei; erst später Personen, welche die gleichen Ziele verfolgten. So wurden am Vorabend zum 10. Oktober Gedenkfeiern organisiert. Mancherorts wurden sogar Höhenfeuer abgebrannt, was an die Freudenfeuer am 10. Oktober 1920 erinnern sollte.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
194.964 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
109.012 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
83.042 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1952 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1899 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1889 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Kärnten
ÖFB-Vertrag läuft aus
Klagenfurts Stadionchef kämpft um das Pokal-Finale
Krone Plus Logo
Verein feiert Jubiläum
Kärntner Abwehrkampf: Spuren und Erinnerung
Zug erfasste Wagen
Auto fuhr auf Gleise: Trio wollte es wegschieben
Auf und neben der A10
Wehren gefordert: Autounfall und Misthaufenbrand
Krone Plus Logo
12 Partien in 9 Wochen
Mehr Spiele als die Profis! Amateure im Megastress
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf