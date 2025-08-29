Wehren gefordert: Autounfall und Misthaufenbrand

Da auf diesem Streckenabschnitt ein weiterer Verkehrsunfall gemeldet wurde und die Feuerwehr St. Peter/Spittal bereits bei dem ersten Einsatz war, fuhr die FF Spittal/Drau gemeinsam mit der Feuerwehr Seeboden die Strecke ab und hielt Ausschau nach dem vermeintlichen zweiten Unfall. „Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um Fahrzeugteile, welche durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden. Bei dieser Suche konnte jedoch ein Brand eines Misthaufens am parallel verlaufenden Fahrradweg festgestellt werden“, so die FF Spittal.