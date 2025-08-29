Brücken-Protest lässt Verkehr zusammenbrechen

Dort, wo sich der Morgenverkehr am Freitag unerwartet staut, haben Aktivisten bei der Fußgängerbrücke am Südende der Nibelungenbrücke ein großes Banner quer über der Straße entrollt, auf dem steht: „Mehr Stau durch A26-Bau“. Im Morgenverkehr hat sich bis jetzt ein schnell wachsender Stau gebildet. Die Polizei ist bereits vor Ort.