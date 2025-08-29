Brücken-Protest lässt Verkehr zusammenbrechen
Mitten in Linz
Verkehrschaos am Freitagmorgen in Linz: Ein unangekündigter Protest gegen die A26 blockiert die Nibelungenbrücke und hat weitreichende Folgen für den Frühverkehr. 25 Aktivisten haben Banner entrollt. Die Polizei ist bereits vor Ort.
Dort, wo sich der Morgenverkehr am Freitag unerwartet staut, haben Aktivisten bei der Fußgängerbrücke am Südende der Nibelungenbrücke ein großes Banner quer über der Straße entrollt, auf dem steht: „Mehr Stau durch A26-Bau“. Im Morgenverkehr hat sich bis jetzt ein schnell wachsender Stau gebildet. Die Polizei ist bereits vor Ort.
Brücke blockiert
Durch die unangekündigte Aktion ist der Verkehr über die Nibelungenbrücke de facto zum Erliegen gekommen, ein Verkehrschaos ist die Folge im Frühverkehr.
