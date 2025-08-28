Entlassene Fed-Direktorin Cook klagt gegen Trump

Der Präsident beschuldigt Cook, im Jahr 2021, ein Jahr vor ihrem Eintritt in das Führungsgremium der Fed, Hypothekenbetrug begangen zu haben. In einem Brief vom 25. August wirft Trump der Fed-Direktorin vor, sich in einer Finanzangelegenheit „betrügerischer und krimineller Handlungen“ schuldig gemacht zu haben, und erklärte, er habe kein Vertrauen in ihre Integrität. Cook erwiderte damals, es lägen „keine rechtlichen Gründe vor und Trump sei nicht befugt“, sie aus dem Amt zu entlassen.