Längere Pause! Arsenal-Spielmacher erneut verletzt

„Eine totale Schande!“ WM-Quali wird zum Albtraum
Teamchef vor dem Aus
Hiobsbotschaft für den englischen Tabellenführer! Wie BBC berichtet, fällt Arsenals Kapitän Martin Ödegaard erneut verletzt aus. Dem britischen Sender wird der Norweger den „Gunners“ mit einer Innenbandverletzung bis mindestens Ende November fehlen.
Bereits im September hatte Ödegaard aufgrund einer Schulterverletzung vier Spiele verpasst, nun die nächst Hiobsbotschaft. Anfang Oktober hinkte der Offensivspieler im Derby gegen West Ham (2:0) bereits nach einer halben Stunde verletzt vom Feld.
Die Diagnose ergab nun eine Verletzung am linken Innenband, neben den Einsätzen für Norwegens Nationalmannschaft wird Ödegaard mindestens vier Spiele des FC Arsenal verpassen ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.