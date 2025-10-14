„Ciao und Baba“: ÖSV-Athlet beendet seine Karriere

„Hat keinen Spaß gemacht“

Seine Bandscheiben-Operation in der Innsbrucker Klinik vor drei Wochen, nachdem im Juni bereits eine Vorwölbung diagnostiziert wurde, war nur mehr der letzte Vorfall für seine definitive Entscheidung. „Es hat zuletzt schlichtweg keinen Spaß mehr gemacht, mir wurde auch die Freude genommen!“ Weil der 28-Jährige, der im Mai auch aus allen ÖSV-Kadern fiel, mit wenig bis fast keiner Unterstützung konfrontiert war. „Nach 2020/21 ging’s bergab“ ...