Das sind die Gründe

„Ciao und Baba“: ÖSV-Athlet beendet seine Karriere

Ski Nordisch
14.10.2025 10:28
Felix Leitner zieht unter seiner Biathlon-Karriere einen Schlussstrich.
Felix Leitner zieht unter seiner Biathlon-Karriere einen Schlussstrich.(Bild: GEPA)

Überraschung im österreichischen Biathlon-Team! Felix Leitner hat im Alter von nur 28 Jahren sein Karriereende bekanntgegeben.

0 Kommentare

Lange galt er als die große rot-weiß-rote Hoffnung, war dreifacher Jugend- und Junioren-Weltmeister, dazu Europameister 2018, sollte in die Fußstapfen eines Dominik Landertinger oder Christoph Sumann treten. Aber nun ist seine Karriere im Biathlon-Zirkus zu Ende: Felix Leitner sagte seinem Sport ade!

„Hat keinen Spaß gemacht“
Seine Bandscheiben-Operation in der Innsbrucker Klinik vor drei Wochen, nachdem im Juni bereits eine Vorwölbung diagnostiziert wurde, war nur mehr der letzte Vorfall für seine definitive Entscheidung. „Es hat zuletzt schlichtweg keinen Spaß mehr gemacht, mir wurde auch die Freude genommen!“ Weil der 28-Jährige, der im Mai auch aus allen ÖSV-Kadern fiel, mit wenig bis fast keiner Unterstützung konfrontiert war. „Nach 2020/21 ging’s bergab“ ...

Trotzdem: Leitner, der mit elf Jahren in den Biathlon hineinschnupperte, hatte vor allem zu Beginn seiner Weltcup-Phase eine „extrem lässige Zeit“. „Ob von den Trainern her, oder mit einem Julian (Eberhard) oder Dominik (Landertinger) – das war super. Aber die letzten drei Jahre wurden wir auch, wie bei der leidigen Materialfrage, nicht mehr ernst genommen, war alles nur mehr ein Kampf.“

Nach dem Eingriff ein für ihn aussichtsloser: Denn die olympischen Spiele 2026 in Antholz, für die der Milser nochmals angreifen wollte, waren in zu weiter Ferne. „Das wär’ sich nicht mehr ausgegangen, ich wäre nicht fit genug für 100 Prozent Leistung geworden. Und an den Start gehen und hinterher zu hecheln – hab ich keine Lust mehr“ ...

„So habe ich 16 Jahre Biathlon-Alltag erlebt und geliebt“
„Ciao und Baba“, begann Leitner sein Posting am Montagabend auf seinen sozialen Kanälen. „Viele Tage wurden zu den besten, weil ich mit meinen besten Menschen Momente erleben und feiern konnte. Lachen, weinen, staunen und genießen. So habe ich die letzten 16 Jahre im wundervollen Biathlon-Alltag erlebt und geliebt und so werde ich sie in Erinnerungen behalten. Danke an diejenigen, die mich unterstützt haben.“

Lesen Sie auch:
Alleine im Wald: Felix Leitner. 
Leitner flog aus Kader
„Olympia 2026 bleibt aber fix in meinem Plan!“
06.05.2025

Was nun Felix? Der Tiroler will sich in aller Ruhe die nötige Zeit geben, um sein neues Aufgabenfeld zu suchen und finden. Nur eines ist klar – zu 100 Prozent: „Es wird überhaupt nichts mit dem Biathlon zu tun haben. Bestimmt nicht!“ Zumindest vorerst.

Porträt von Gernot Gsellmann
Gernot Gsellmann
Porträt von krone Sport
krone Sport
