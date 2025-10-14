Rückkehr zu Ex-Klub? Wildes Gerücht um David Alaba

Kehrt David Alaba mit Saisonende in die deutsche Bundesliga zurück? Das spanische Portal „Fichajes“ bringt den Real-Verteidiger jedenfalls mit seinem ehemaligen Arbeitgeber TSG Hoffenheim in Verbindung ...
Fakt ist: Alabas Vertrag in Madrid läuft mit 30. Juni 2026 aus. Ebenfalls Fakt: Unter Neo-Trainer Xabi Alonso schaffte es der Wiener erst einmal in einem Pflichtspiel in die Startelf – beim 5:0-Kantersieg in der Champions League gegen Kairat.
Gut möglich also, dass die „Königlichen“ und Alaba ab Sommer getrennte Wege gehen werden. „Fichajes“ will nun Hoffenheim als mögliche neue Heimat des ÖFB-Kapitäns auserkoren haben - ob es Alaba tatsächlich nach Sinsheim zieht, darf jedoch bezweifelt werden. In Madrid verdient der Abwehr-Routinier über 22 Millionen Euro – eine Summe, die ihm Hoffenheims Geschäftsführer Andreas Schicker wohl kaum versprechen kann. Und auch, dass die TSG an Alaba interessiert sein soll, wurde bislang nicht bestätigt.
Alte Bekannte
Sollte an den Gerüchten tatsächlich etwas dran sein und der 33-Jährige kommende Saison unter Christian Ilzer spielen, wäre es für Alaba eine Rückkehr. 2011 kickte der Verteidiger bereits ein halbes Jahr lang im blauen Trikot, der Linksfuß kam damals leihweise vom FC Bayern.
