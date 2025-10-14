Rückkehr zu Ex-Klub? Wildes Gerücht um David Alaba

Gut möglich also, dass die „Königlichen“ und Alaba ab Sommer getrennte Wege gehen werden. „Fichajes“ will nun Hoffenheim als mögliche neue Heimat des ÖFB-Kapitäns auserkoren haben - ob es Alaba tatsächlich nach Sinsheim zieht, darf jedoch bezweifelt werden. In Madrid verdient der Abwehr-Routinier über 22 Millionen Euro – eine Summe, die ihm Hoffenheims Geschäftsführer Andreas Schicker wohl kaum versprechen kann. Und auch, dass die TSG an Alaba interessiert sein soll, wurde bislang nicht bestätigt.