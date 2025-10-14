Vorteilswelt
Real-Vertrag läuft aus

Rückkehr zu Ex-Klub? Wildes Gerücht um David Alaba

Fußball International
14.10.2025 10:48
David Alaba und Hoffenheim: Was ist da dran?
David Alaba und Hoffenheim: Was ist da dran?(Bild: GEPA)

Kehrt David Alaba mit Saisonende in die deutsche Bundesliga zurück? Das spanische Portal „Fichajes“ bringt den Real-Verteidiger jedenfalls mit seinem ehemaligen Arbeitgeber TSG Hoffenheim in Verbindung ...

Fakt ist: Alabas Vertrag in Madrid läuft mit 30. Juni 2026 aus. Ebenfalls Fakt: Unter Neo-Trainer Xabi Alonso schaffte es der Wiener erst einmal in einem Pflichtspiel in die Startelf – beim 5:0-Kantersieg in der Champions League gegen Kairat.

Unter Xabi Alonso (r.) kommt Alaba nur selten zum Zug.
Unter Xabi Alonso (r.) kommt Alaba nur selten zum Zug.(Bild: GEPA)

Gut möglich also, dass die „Königlichen“ und Alaba ab Sommer getrennte Wege gehen werden. „Fichajes“ will nun Hoffenheim als mögliche neue Heimat des ÖFB-Kapitäns auserkoren haben - ob es Alaba tatsächlich nach Sinsheim zieht, darf jedoch bezweifelt werden. In Madrid verdient der Abwehr-Routinier über 22 Millionen Euro – eine Summe, die ihm Hoffenheims Geschäftsführer Andreas Schicker wohl kaum versprechen kann. Und auch, dass die TSG an Alaba interessiert sein soll, wurde bislang nicht bestätigt.

Lesen Sie auch:
David Alaba (li.) und Phillipp Mwene (re.) fehlen gegen Zypern.
Nicht der Einzige …
ÖFB-Kapitän David Alaba nun zum Zuschauen verdammt
12.10.2025

Alte Bekannte
Sollte an den Gerüchten tatsächlich etwas dran sein und der 33-Jährige kommende Saison unter Christian Ilzer spielen, wäre es für Alaba eine Rückkehr. 2011 kickte der Verteidiger bereits ein halbes Jahr lang im blauen Trikot, der Linksfuß kam damals leihweise vom FC Bayern.

