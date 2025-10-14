Signiertes Papst-Motorrad kommt unter den Hammer

Weit gereist

Eine Gruppe von „Jesus Bikern“ hatte das Motorrad von Deutschland nach Rom zum Papst gefahren. Gestartet waren die Biker einige Kilometer südlich der deutschen Stadt Frankfurt am Main, nach drei Tagen erreichten sie das Ziel: den Petersplatz. Dort signierte der Papst das Motorrad nicht nur, sondern setzte sich auch kurz darauf und segnete es.