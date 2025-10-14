Ungewöhnliche Auktion
Signiertes Papst-Motorrad kommt unter den Hammer
Am Samstag wird in München ein besonderes Objekt versteigert: ein vom Papst höchstpersönlich signiertes Motorrad. Der gesamte Erlös soll gespendet werden. Organisiert wurde die Aktion von einer Organisation in Österreich.
Im September setzte Papst Leo XIV. im Vatikan seine Signatur auf das weiße Motorrad. Am Samstag soll das besondere Motorrad nun bei einer Auktion unter den Hammer kommen – für einen Betrag zwischen 40.000 und 60.000 Euro. Die Maschine ist von BMW und soll vom weißen Papa-Mobil inspiriert sein.
Laut Angaben des Auktionshauses Sotheby‘s in München soll der Erlös der Versteigerung an die Päpstlichen Missionswerke in Österreich gehen, die ihn Kindern in Madagaskar zugutekommen lassen. Dort soll mit dem Geld der Bau einer Schule unterstützt werden.
Weit gereist
Eine Gruppe von „Jesus Bikern“ hatte das Motorrad von Deutschland nach Rom zum Papst gefahren. Gestartet waren die Biker einige Kilometer südlich der deutschen Stadt Frankfurt am Main, nach drei Tagen erreichten sie das Ziel: den Petersplatz. Dort signierte der Papst das Motorrad nicht nur, sondern setzte sich auch kurz darauf und segnete es.
Päpste signierten schon häufiger für gute Zwecke
Das ist nicht die erste Charity-Aktion dieser Art. Papst Franziskus hatte 2014 eine Harley-Davidson samt Lederjacke signiert, die bei einer Auktion zusammen fast 300.000 Euro für Obdachlosenprojekte in Rom einbrachten. Und auch ein Lamborghini Huracán wechselte 2018 mit päpstlicher Signatur den Besitzer – Erlös: rund 715.000 Euro für Hilfsprojekte im Irak und in Afrika.
