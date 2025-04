Trump-Attacke auf Fed-Chef lässt Goldpreis steigen

Goldpreis seit Ende März um knapp 12% gestiegen

Am Dienstag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am frühen Vormittag erstmals in der Geschichte auf 3500 US-Dollar (3081 Euro). Das ist ein Plus von mehr als 2 Prozent im Vergleich zum Vorabend. Das Edelmetall wird in Krisenzeiten gern als sicherer Hafen angesteuert. Am Montag hatte der Goldpreis um knapp 3 Prozent zugelegt. Der Goldpreis hatte im April wegen der aggressiven US-Zollpolitik und der Furcht vor einer weltweiten Rezession seine vorher schon monatelang anhaltende Rally forciert. Seit Ende März legte der Goldpreis um fast 12 Prozent zu.