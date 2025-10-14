Asylwerber als Arbeitskräfte

ANDERERSEITS stellt sich damit wieder die grundsätzliche Frage, ob hier nicht Asyl mit Einwanderung gleichgesetzt wird. Asyl bedeutet bekanntlich Schutz vor Verfolgung aus politischen, religiösen oder rassischen Gründen auf Zeit. Und Integration, speziell jene in den Arbeitsmarkt, führt naturgemäß zur Einwanderung auf Dauer. Zuerst waren es Gastarbeiter, dann waren das Kriegsflüchtlinge, nun sind es Asylsuchende aus aller Welt und vor allem aus dem islamischen Bereich.