Automatencasino mit Waffen und Macheten gestürmt!

Die Männer suchten den Betrieb am 3. Mai gegen 4 Uhr heim. Zuvor hatte ein weiterer Täter laut Polizei die Gegebenheiten ausgekundschaftet. Weil sich der allein anwesende Angestellte in einem Nebenraum aufhielt, überkletterte ein Mann die Glaswand, die den Kassenbereich vom Spiellokal trennt, um nach Bargeld zu suchen. Das Öffnen der Kassa misslang, weshalb die Tätergruppe ohne Beute flüchtete. Der Angestellte hatte sich unbemerkt im Tresorraum eingeschlossen und alarmierte über Notruf die Polizei.