Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahndungserfolg in NÖ

Automatencasino mit Waffen und Macheten gestürmt!

Niederösterreich
14.10.2025 10:18
Vier Verdächtige wurden festgenommen, nach einem fünften Täter wird noch gesucht.
Vier Verdächtige wurden festgenommen, nach einem fünften Täter wird noch gesucht.(Bild: Krone KREATIV/Uta Rojsek-Wiedergut, LPD NÖ, Krone KREATIV)

Mit Faustfeuerwaffen, Schlagstock und Macheten haben Unbekannte im Mai ein Automatenspielcasino in Perchtoldsdorf (Niederösterreich) gestürmt. Die Täter scheiterten aber an der widerspenstigen Kasse und mussten unverrichteter Dinge und ohne Beute das Weite suchen. Ein Angestellter blieb unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock. Nun klickten die Handschellen: Vier Verdächtige befinden sich in Haft, ein Täter ist noch flüchtig.

0 Kommentare

Die Männer suchten den Betrieb am 3. Mai gegen 4 Uhr heim. Zuvor hatte ein weiterer Täter laut Polizei die Gegebenheiten ausgekundschaftet. Weil sich der allein anwesende Angestellte in einem Nebenraum aufhielt, überkletterte ein Mann die Glaswand, die den Kassenbereich vom Spiellokal trennt, um nach Bargeld zu suchen. Das Öffnen der Kassa misslang, weshalb die Tätergruppe ohne Beute flüchtete. Der Angestellte hatte sich unbemerkt im Tresorraum eingeschlossen und alarmierte über Notruf die Polizei.

Tatkleidung im Fluchtfahrzeug gefunden
Im Zuge der Ermittlungen wurden zunächst zwei 20-jährige, einschlägig vorbestrafte tschetschenische Staatsangehörige ausgeforscht und in den Morgenstunden des 3. Juli an ihren Wohnadressen in Wien-Fünfhaus festgenommen. Sie bestritten jegliche Tatbeteiligung. Bei der Durchsuchung des beim versuchten Raubüberfall verwendeten Fluchtfahrzeuges wurden Teile der verwendeten Tatkleidung sichergestellt.

In der Folge wurden auch ein 19-jähriger Somalier und ein 20-jähriger Afghane festgenommen. Beide waren der Polizei zufolge geständig. Zum fünften Beteiligten verweigerten alle vier Beschuldigten die Aussage. Das Quartett wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die bei dem versuchten Raubüberfall verwendeten Waffen wurden allesamt sichergestellt.

Die beim Überfall verwendeten Waffen
Die beim Überfall verwendeten Waffen(Bild: LPD NÖ)

Serientäter? Ermittlungen laufen
„Da alle Beschuldigten einschlägige Vormerkungen aufweisen, werden die Erhebungen zu ähnlich gelagerten Straftaten fortgeführt“, informierte die Landespolizeidirektion. Zusätzlich werden Ermittlungen nach dem Suchtmittelgesetz durch das Landeskriminalamt gesondert geführt und an die zuständigen Staatsanwaltschaften angezeigt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
320.301 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
161.791 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.226 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3281 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1275 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
916 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf