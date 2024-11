Putin-Sender zeigte Nacktfotos von Melania Trump

Melania rekelte sich auf Teppich mit US-Wappen

„Die künftige First Lady liegt in einem Négligé auf Pelzen. Im Magazin gibt es Melanias sexy Fotos in der Nähe eines Privatjets und innerhalb des Flugzeugs. In einer der Aufnahmen trägt das Model nur ihre Unterwäsche und liegt auf einem blauen Teppich mit dem US-Wappen“, beschreibt Popow die Fotos. Seine Ehefrau und Co-Moderatorin kann sich daneben das Lachen kaum verkneifen. „Als hätten die Chefredakteure des Männermagazins schon früher etwas über die Zukunft ihres Models gewusst“, resümiert der TV-Sprecher.