Im Vorbeifahren Kürbisse auf 21 Autos geschleudert

Front- und Heckscheiben oder Karosserie-Dellen: Die Sachbeschädigungen wurden laut Polizei seit Montag vergangener Woche und bis Samstag jeweils zwischen den Abend- und den frühen Morgenstunden verübt. Die Täter waren in Arbesthal, Scharndorf, Maria Ellend, Margareten am Moos, Wilfleinsdorf sowie die Bezirksstadt Bruck an der Leitha unterwegs.