Im Vorbeifahren Kürbisse auf 21 Autos geschleudert

Eine ganze Woche lang drehte eine „Kürbiswurf-Bande“ unter anderem im Bezirk Bruck an der Leitha/NÖ nächtliche Runden und warf im Vorbeifahren die Früchte auf parkende Autos. Bilanz: 21 Fahrzeuge beschädigt.
Front- und Heckscheiben oder Karosserie-Dellen: Die Sachbeschädigungen wurden laut Polizei seit Montag vergangener Woche und bis Samstag jeweils zwischen den Abend- und den frühen Morgenstunden verübt. Die Täter waren in Arbesthal, Scharndorf, Maria Ellend, Margareten am Moos, Wilfleinsdorf sowie die Bezirksstadt Bruck an der Leitha unterwegs.
Polizei bittet um Hinweise
Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht mitgeteilt worden – aber: Es dürfte sich laut den Ermittlungen um einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag handeln. Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der Täter an die Polizeiinspektion Bruck an der Leitha unter Tel.: 059133-3320 erbeten.
