Gericht erklärt Fritzl weiterhin für gefährlich

Aggressionen gegen Familienangehörige

Im aktuellen Beschluss stellte das Gericht fest: Fritzl entwickle in Wahnvorstellungen weiterhin Aggressionen gegen seine Familienangehörigen. Deshalb könne nicht ausgeschlossen werden, dass von ihm eine weitere Gefahr ausgehe. Die Sozialprognose für den verurteilten Straftäter sei ebenfalls schlecht, da er in Haft bisher nicht auf eine Entlassung vorbereitet worden war und er weder einen Erwachsenenvertreter noch eine Unterkunft habe.