Was war das?! Kurioser Fauxpas sorgt für Elfmeter

In der 51. Minute liegt Fürstenfeld bereits mit 0:1 in Rückstand, da kommt es zur kuriosen Szene. Eigentlich war den Gästen ein Abstoß zugesprochen worden. Ausgeführt sollte dieser wohl von einem Verteidiger werden, doch der Fürstenfelder Schlussmann kickte den Ball im Feld unbewusst in Richtung seines Mitspielers, wodurch die Routineübung plötzlich zum bitteren Fauxpas ausartete.