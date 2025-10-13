Vorteilswelt
Hier im Video

Was war das?! Kurioser Fauxpas sorgt für Elfmeter

Fußball National
13.10.2025 18:50
Kurioser Zwischenfall in der Landesliga
Kurioser Zwischenfall in der Landesliga(Bild: GEPA)

In der steirischen Landesliga hat ein kurioses Missverständnis zwischen dem Torwart und einem Verteidiger des FSK Fürstenfeld einen Elfmeter verursacht (unten im Video). Ein bitterer Fauxpas, als Geschenk an Gegner SV Gnas. Immerhin hat man anschließend noch Moral bewiesen. 

In der 51. Minute liegt Fürstenfeld bereits mit 0:1 in Rückstand, da kommt es zur kuriosen Szene. Eigentlich war den Gästen ein Abstoß zugesprochen worden. Ausgeführt sollte dieser wohl von einem Verteidiger werden, doch der Fürstenfelder Schlussmann kickte den Ball im Feld unbewusst in Richtung seines Mitspielers, wodurch die Routineübung plötzlich zum bitteren Fauxpas ausartete.

Es folgte eine Aufholjagd
Denn damit war der Ball schon freigegeben, als ihn sich der Verteidiger mit der Hand schnappte, um ihn zum Ausschuss zurechtzulegen. Sofort herrschte Aufregung und schließlich Verwirrung. Der Unparteiische entschied dann aber der Regel entsprechend auf Elfmeter für Gnas. David Fink verwandelte schließlich für die Hausherren eiskalt zum 2:0.

Allerdings zeigten die Fürstenfelder anschließend Moral. Trotz des bitteren Rückschlags gelang es ihnen noch den Rückstand aufzuholen und so mit einem 2:2 zumindest noch einen Punkt mitzunehmen. Und Punkte können beide Teams, die sich derzeit im Tabellenkeller befinden, auf jeden Fall benötigen. 

Fürstenfeld
Elfmeter
