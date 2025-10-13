Nordsee: NATO hat ihre Atomwaffenübung begonnen

NATO-Generalsekretär: „Glaubwürdige nukleare Abschreckung“

Die NATO betont, dass „Steadfast Noon“ Routine sei und keine Reaktion auf die jüngsten russischen Luftraumverletzungen oder andere Provokationen darstelle. Dennoch soll das Manöver auch das klare Signal an Moskau senden, dass die NATO im Fall der Fälle auch bereit sei, sich mit Hilfe von Nuklearwaffen zu verteidigen. Die Übung sei notwendig, um sicherzustellen, dass die nukleare Abschreckung so glaubwürdig und wirksam wie möglich bleibe, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Freitag.