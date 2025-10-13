Zwei 15-Jährige auf Raubzug am Bahnhof Götzis

Ein Überfall in zwei Etappen

In der Annahme, die Herrschaften hätten es nur auf sein Geld abgesehen, übergab ihnen der Bursche die karge Barschaft. Doch ein aufmerksamer Passant bekam die Szene mit. Als er die Jugendlichen zur Rede stellte, gaben sie dem Opfer das Geld zwar zurück – jedoch nur vorübergehend. Kurz darauf trafen sie ihn im Bus wieder und bedrängten ihn erneut, dieses Mal wegen seines Suchtmittels. „Um seine Drohung zu unterstreichen, wickelte sich der Haupttäter einen Schal um die Faust und tat so, als wolle er zuschlagen. Erst als das Opfer seine Mutter anrief, ließen die beiden von ihm ab und flüchteten“, schilderte Staatsanwältin Konstanze Manhart den Sachverhalt.