„Nach der WM wird ein Umbruch kommen“

Ein Hauch von WM für den GAK-Wirbelwind
Fußball-Premiere:
Österreichs Kult-Zehner Andi Herzog sieht nach der bitten 0:1-Niederlage in Rumänien keinen Grund, die Nerven wegzuschmeißen. Allerdings wünscht er sich wieder mehr spielerische Dominanz.
Das späte Gegentor zum 0:1 in Bukarest war natürlich eine bittere Pille. Weil wir uns mit einem Sieg oder zumindest einem Unentschieden, das ja zum Greifen nahe war, viel ersparen hätten können. Aber Kopf hoch, Burschen! Im November packen wir das dann. Es gibt für David Alaba, Marko Arnautovic & Co. wirklich keinen Grund, jetzt die Nerven zu verlieren. Ich bin mir sicher, dass wir uns erstmals seit 1998 endlich wieder für eine WM qualifizieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.