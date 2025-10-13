„Nach der WM wird ein Umbruch kommen“

Das späte Gegentor zum 0:1 in Bukarest war natürlich eine bittere Pille. Weil wir uns mit einem Sieg oder zumindest einem Unentschieden, das ja zum Greifen nahe war, viel ersparen hätten können. Aber Kopf hoch, Burschen! Im November packen wir das dann. Es gibt für David Alaba, Marko Arnautovic & Co. wirklich keinen Grund, jetzt die Nerven zu verlieren. Ich bin mir sicher, dass wir uns erstmals seit 1998 endlich wieder für eine WM qualifizieren.