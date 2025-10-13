So sollen Wiens Müllberge kleiner werden

Die „Wiener Standardleuchte“ kann mehr als Straßen beleuchten. Das Lampenmodell, das sich die Stadt patentieren hat lassen, besticht durch ein Baukastensystem, das unabhängig von Vorgaben der LED-Hersteller funktioniert und so mit dem technologischen Fortschritt mithalten kann, statt zu Müll zu werden. Seit 2014 ist die Lampe in vielen Formen im Einsatz. Auch so manche Alt-Wiener Straßenlaterne ist in Wahrheit schon eine Standardleuchte – und für die Stadt damit auch ein „Best Practice“-Beispiel für Ressourcenschonung.