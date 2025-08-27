„Emil“ bleibt vorerst in NÖ: Suche nach Herzdame?

Elch sorgt für Aufregung und Sorgen

Doch die Begeisterung mischt sich mit Bedenken: „Bitte in Ruhe lassen!“, „Himmel, hoffentlich passiert nicht wirklich mal was, wenn er immer so gemütlich auf der Straße schlendert“ oder „Vielleicht sollte man aufhören zu posten, wo er ist“ – so lauten die Stimmen im Netz.