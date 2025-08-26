Wilde Reise: So fand Elch „Emil“ seinen Namen

Es gibt Wildtiere, die unbemerkt durch die Landschaft ziehen – und es gibt solche, die Geschichten schreiben. „Emil“ gehört eindeutig zur zweiten Sorte. Seit Wochen wandert der junge Elch durch Mitteleuropa, taucht mal in Tschechien auf, dann in Österreich, zuletzt nahe der Bundeshauptstadt. Und wie so oft, wenn ein Tier den Menschen plötzlich nah und greifbar wird, bekommt es einen Namen. Doch warum gerade Emil?