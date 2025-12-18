Endspurt fürs Adventprogramm in Oberösterreich

Adventroas in Kaltenberg: Die ca. 1 km lange durch Lichterketten markierte Runde im kleinsten Örtchen der Mühlviertler Alm führt vom Riesenadventkalender in den Fenstern der Volksschule, weiter zur Ursprungskapelle, vorbei an einer selbst gebastelten Riesenlaterne, bis zur Weihnachtskrippe am Ortsplatz. Datum: Samstag, 20. 12., 18 Uhr Infolink: www.kaltenberg.at (Bild: zVg)

Zu einem Adventkonzert lädt das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl Patienten, Mitarbeiter und Interessierte in die Krankenhauskapelle. Die Wolfgangthaler Stub’n Musi und der Wolfganger Viergesang bringen schöne Klänge, Mundartgedichte kommen von Renate Pöllmann. Datum: Donnerstag, 18. 12., um 19 Uhr Infolink: www.ooeg.at (Bild: OÖG)

Trauner Krampus- und Perchtenlauf: Zum elften Mal ziehen Maskierte durch die Trauner Innenstadt und sorgen für Gänsehaut – 300 Teilnehmer werden erwartet. Gruppen aus ganz Österreich tauchen die Linzer- und Bahnhofstraße in eine schaurige Atmosphäre. Letzter Tag für den Charity-Weihnachtsmarkt im Sudhaus. Datum: Samstag, 20. 12., um 18 Uhr Infolink: www.stadtmarketing-traun.at (Bild: Trauner Teufeln)

Welser Weihnachtscircus in der Wallererstraße 123: Showhighlight in diesem Jahr ist Österreichs 1. Animatronic-Elefant im Zirkuszelt. Datum: 19. Dezember bis 6. Jänner, täglich 16 Uhr; Fr und Sa 15 und 18 Uhr; Mi, 24. 12., nur 13 Uhr; Do, 1. 1., nur 17 Uhr; Mi, 31. 12. spielfrei Infos: 0 664/99561192, www.wels.at (Bild: Welser Weihnachtscircus Spindler)

Zum traditionellen Weihnachtskonzert laden die Musical Kids der Musikschule Auftakt ins Full Haus Marchtrenk. Sie präsentieren eine neue, eigens entwickelte Weihnachtsgeschichte, live gesungen, getanzt und gespielt. Datum: Freitag, 19. Dezember, um 17 Uhr Infolink: www.marchtrenk.gv.at (Bild: Musikschule Auftakt)

„Punschlos glücklich!“ sind BEquadrat im Gugg Theater Braunau. BEttina strahlt vor Verzückung und freut sich auf ALLE Weihnachtslieder der Welt. BErnhard kann sie JETZT schon nicht mehr hören. Ob die Beiden einen gemeinsamen Nenner finden? Datum: Freitag, 19. 12., um 20 Uhr Infolink: www.gugg.at (Bild: BE-Quadrat / Konstantin Zander)

Gudrun Moser und Maria Schwarz führen im Theater Kornspeicher als Zwick und Zwack durch das Märchen „Frau Holle“ der Gebrüder Grimm. Unterstützung bekommen sie von Kindern ab drei Jahren aus dem Publikum, die gerne mitspielen möchten. Datum: Sonntag, 21. 12., 10.30 Uhr Infolink: www.kornspeicher.at (Bild: Kornspeicher)

Der Konzertverein Musica Sacra Ried veranstaltet in der Konviktkapelle der LMS Ried ein Galakonzert mit zwei Meisterwerken der Chormusik: „A Ceremony of Carols“ von Benjamin Britten und „Gloria“ von Antonio Vivaldi. Datum: Sonntag, 21. Dezember, um 17 Uhr Infolink: www.musicasacra-ried.at (Bild: zVg)

Die Kantorei St. Michael Mondsee erfüllt die Basilika Mondsee mit der Weihnachtsgeschichte in Form dreier ausgewählter Kantaten von Bachs Weihnachtsoratorium. Ein hochkarätiges Solistenensemble sorgt für besondere Momente. Datum: Sonntag, 21. Dezember, um 18 Uhr Infolink: www.dioezese-linz.at (Bild: Kantorei St. Michael Mondsee)