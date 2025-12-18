Endspurt fürs Adventprogramm in Oberösterreich

„Manche glauben, dass ich nicht wirklich da bin“
Promi am Sorgentelefon
Das letzte Adventwochenende steht vor der Tür und zeigt noch einmal, was Oberösterreich alles zu bieten hat. Vom Weihnachtscircus, über Märchen- und Mundartveranstaltungen bis hin zum Krampus- und Perchtenlauf fehlt es an nichts. Stimmungsvolle Klänge ertönen in jedem Winkel. Das Adventblasen in Attnang-Puchheim oder ein Galakonzert in Ried im Innkreis sind nur einige Highlights.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.