Aktivisten hoffen auf „zweites Zwentendorf“

Bohrkopf steckt nach wie vor fest

Zum allgemeinen Protest gegen das Projekt kommt noch die Befürchtung, dass eine Panne auf der Baustelle weitere Rodungen nach sich ziehen könnte: Denn ein Bohrkopf der Linz AG, mit dem ein Kanal errichtet werden sollte, steckt seit Wochen in 17 Metern Tiefe fest. Seitens der Linz AG hieß es am Donnerstag dazu, dass man an einem Konzept arbeite, wie man ihn wieder herausbekommt. Es werde aber keine Baumfällungen geben, versicherte das Unternehmen, und „die Kosten für die Bergung bzw. Freisetzung des Bohrkopfes, die derzeit noch nicht feststehen, werden von der Asfinag übernommen“.