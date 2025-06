„Ab 25 Grad kann es im Auto gefährlich werden“

In geparkten Fahrzeugen steigt die Temperatur rasant an. Heuer wurde in Salzburg schon zwei Kleinkindern das Leben gerettet. Wenn ein Mensch oder Tier eingesperrt ist, solle man sich nach dem Lenker umsehen, um Hilfe bitten und einen Notruf absetzen, so ÖAMTC-Rechtsexpertin Christina Holzer-Weiß.