Linzer Betriebe an Kanzler: „Existenz bedroht“

Sukkus des offenen Briefes: Die Klimaziele gefährden den Wirtschaftsstandort, wenn ihre praktische Umsetzbarkeit nicht berücksichtigt wird. So schreiben die Betriebe etwa: „Die geplante Abschaffung der kostenlosen Emissionszuteilungen bedroht die wirtschaftliche Existenz mehrerer Unternehmen.“ Der Firmenverbund im Chemiepark argumentiert, dass man durch Kooperationen ohnehin schon zum Umweltschutz beitrage, so diene etwa die Abwärme einer Anlage als Energiequelle für die nächste Anlage.