Baby in letzter Minute aus heißem Auto gerettet

Hintere Scheibe eingeschlagen

Ganz so heiß war es Dienstagmittag zwar nicht, trotzdem musste rasch gehandelt werden. Das wussten natürlich auch die zu Hilfe gerufenen Einsatzkräfte, die nach dem Eintreffen keine Zeit verloren. In Absprache mit der besorgten Mutter schlugen die Florianijünger eine der hinteren Scheiben ein und konnten so das Baby, das angeschnallt in seinem Maxi Cosi saß, aus dem bereits erhitzten Wagen befreien.