Promi am Sorgentelefon

„Manche glauben, dass ich nicht wirklich da bin“

Oberösterreich
18.12.2025 16:00
Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar
Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar(Bild: Reinhard Holl)

Vor und nach Weihnachten ist es am anstrengendsten, am 24. Dezember „sind die Anrufe weniger, aber sehr emotional“ – bei der Telefonseelsorge in Oberösterreich ist derzeit Hochsaison. Und wie jedes Jahr holt man sich prominente Unterstützung für einen Nachmittag. Und die schon erprobten Helfer plaudern aus dem Nähkästchen. 

0 Kommentare

„Wir essen Lebkuchen und Kekse seit Mitte September, wenig später trällern die Weihnachtslieder aus dem Radio und materielle Bedürfnisse werden sofort gestillt, weil online immer alles erhältlich ist. Wir haben den Verzicht und das Warten verlernt – worauf sollen wir uns also am 24. Dezember noch freuen, wenn wir ohnehin schon alles abgearbeitet haben“ – Barbara Lanzerstorfer-Holzinger von der Telefonseelsorge OÖ bringt es auf den Punkt, warum „Weihnachten wie früher“ zwar ein Wunsch vieler Anrufer ist, aber dieses Gefühl nicht mehr aufkommen will.

Doppeldienste in den Abendstunden
„Seit November steigt traditionell das Anrufaufkommen, nimmt dann direkt zu Weihnachten ab, steigt im Jänner wieder stark an“, weiß Telefonseelsorge-Leiterin Silvia Breitwieser aus Erfahrung. Rund 17.000 Beratungen am Telefon, via Chat, Mail oder WhatsApp führen die meist ehrenamtlichen Mitarbeiter durch. „Vor allem in den Abendstunden versuchen wir, die Dienste doppelt zu besetzen, damit möglichst viele Anrufer auch das Angebot annehmen können“, so Breitwieser.

vlnr: Barbara Lanzerstorfer-Holzner (Telefonseelsorge OÖ), LH Thomas Stelzer, Bischof Manfred ...
vlnr: Barbara Lanzerstorfer-Holzner (Telefonseelsorge OÖ), LH Thomas Stelzer, Bischof Manfred Scheuer, Carmen Breitwieser (Leiterin Telefonseelsorge)(Bild: Diözese Linz/Johannes Kienberger)

Bischof und Landeshauptmann heben ab
Am Freitag, 19. Dezember, gibt´s wieder prominente Unterstützung am Sorgentelefon. Bischof Manfred Scheuer hebt zwischen 15 und 17 Uhr ab, dann folgt von 18.30 bis 19.30 Uhr Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Es gibt auch Anrufer, die sich wegen Problemen mit ihrem Pfarrer bei dieser Gelegenheit an mich wenden“, weiß Bischof Manfred Scheuer, der aber auch als Seelsorger gebraucht wird. Und auch der Landeshauptmann wird auch am Sorgentelefon mit seinem Job und der Politik konfrontiert, hat aber auch schon oft diesen Satz gehört: „Ich habe gar nicht geglaubt, dass Sie wirklich da sind und abheben.“ Wie bei der Telefonseelsorge üblich, bleiben die Gesprächsinhalte auch bei den Promi-Helfern geheim.

Hier geht´s zu den Hilfsangeboten
Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter der Gratis-Telefonnummer 142 erreichbar, wer lieber schreibt, findet von 16 bis 23 Uhr auf der Homepage onlineberatung-telefonseesorge.at Gehör und die Telefonnummer für den Meesengerdienst lautet 0660 142 0 142.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
