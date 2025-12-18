„Manche glauben, dass ich nicht wirklich da bin“

Bischof und Landeshauptmann heben ab

Am Freitag, 19. Dezember, gibt´s wieder prominente Unterstützung am Sorgentelefon. Bischof Manfred Scheuer hebt zwischen 15 und 17 Uhr ab, dann folgt von 18.30 bis 19.30 Uhr Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Es gibt auch Anrufer, die sich wegen Problemen mit ihrem Pfarrer bei dieser Gelegenheit an mich wenden“, weiß Bischof Manfred Scheuer, der aber auch als Seelsorger gebraucht wird. Und auch der Landeshauptmann wird auch am Sorgentelefon mit seinem Job und der Politik konfrontiert, hat aber auch schon oft diesen Satz gehört: „Ich habe gar nicht geglaubt, dass Sie wirklich da sind und abheben.“ Wie bei der Telefonseelsorge üblich, bleiben die Gesprächsinhalte auch bei den Promi-Helfern geheim.