Wiener Biologe: „Dieser Elch ist tiefenentspannt“

Der Gigant auf leisen Hufen, aber mit Polizeieskorte

Richtig heikel wurde es erst, als der Elch Richtung Hauptstraße zog. „Da bin ich nervös geworden“, gesteht Colard. Gemeinsam mit Jugendlichen und später der Polizei hielten sie den Verkehr an, um Emil sicher passieren zu lassen. Nur einmal schien er aufgeschreckt: Ein Lieferant mit Elektroroller tauchte hinter ihm auf – das Tier trabte einige Meter, beruhigte sich aber schnell wieder. Schließlich begleiteten Beamte Emil durch Korneuburg, sperrten Straßen ab und sorgten für freie Bahn bis zur A22.