Salzburg zählt Wals zu den eigenen Stadtteilen
Peinliche Panne
Die Online-Befragung der Stadt Salzburg für die Strategie „Vision 2040“ enthält grobe Schnitzer in der Fragestellung. Hier werden Stadtgrenzen kurzerhand verschoben. Einige Stadtteile werden gar vergessen. Und auch das Einbringen eigener Ideen – das online passieren sollte – klappt nicht.
Von wie weit entfernt muss ein „Blick von außen“ sein, wenn es um den Tourismus geht? Die Stadt Salzburg hat hier für etwa 200.000 Euro Hilfe einer Hamburger Agentur angefordert – die „Krone“ berichtete.
