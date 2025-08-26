Österreich „entsetzt“ nach Angriff auf Gaza-Spital

Auch der Vatikan verurteilte die Attacke auf das Spital. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin äußerte sich laut Kathpress bestürzt: „Wir sind entsetzt über das, was in Gaza geschieht - trotz Verurteilung durch die ganze Welt“, sagte die Nummer zwei des Vatikans nach Angaben des Portals Vatican News (Dienstag). Parolin gab am Rande einer kirchlichen Veranstaltung in Neapel eine Stellungnahme ab und sprach von einem „sinnlosen“ Vorgehen. Es gebe im anhaltenden Gaza-Krieg leider keine Anzeichen für eine Lösung, die humanitäre Lage werde immer prekärer.