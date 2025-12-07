Sporrer: „Kinder erziehen, nicht einsperren“

Neues Jugendgefängnis ab Jänner in Vollbetrieb

Das Strafrecht soll somit weiterhin erst ab 14 Jahren greifen. Für jugendliche Straftäter geht ab Jänner 2026 die neue Justizanstalt Münnichplatz in Wien-Simmering in Vollbetrieb. Der Startschuss verzögert sich damit um Monate, laut der Ministerin unter anderem wegen Auflagen des Denkmalschutzes. Im neuen Gefängnis sollen Jugendliche hinter Gittern unterrichtet werden und eine Lehre machen können. Ein Pflichtschulabschluss sollen ebenfalls ermöglicht werden. Wichtig sei, dass es keine Jugendlichen mehr in Justizanstalten für Erwachsene gebe.