So schaut Eurovision Village am Rathausplatz aus

Rathausplatz als pulsierendes Zentrum

Von 10. bis 17. Mai wird der Rathausplatz täglich ab 11 Uhr zur Bühne für Fans aus aller Welt. Das sogenannte „Eurovision Village“ zeigt, dass der ESC mehr ist als nur drei TV-Shows. Halbfinale und Finale werden live übertragen, DJs und Bands sorgen für Stimmung, und die Lichtshow am Rathaus selbst verwandelt das neugotische Wahrzeichen in ein buntes Kunstwerk. Am letzten Tag heißt es dann: „Danke Wien“ – ein gemeinsamer Rückblick auf eine Woche Ausnahmezustand. Auch Bürgermeister Michael Ludwig betont die Idee hinter dem Konzept: „Das größte Musikevent der Welt soll ein Erlebnis für alle Menschen in unserer Stadt sein – unabhängig davon, wie groß die finanziellen Möglichkeiten sind.“