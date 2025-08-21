„ESC kein Kostenfaktor, sondern Wirtschaftsmotor“

22,6 Millionen Euro wird Wien für den Song Contest ausgeben. Laut Studie soll aber auch viel zurückfließen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung zahle sich also aus.
Unser Song-Contest-Starter JJ hatte mit „Wasted Love“ noch nicht einmal gewonnen, wurden schon die möglichen Kosten im Land diskutiert, sollte Österreich tatsächlich zum dritten Mal den Sieg holen. Der Countertenor triumphierte, seit Mittwoch ist zudem – wie berichtet – klar, dass der 70. Eurovision Song Contest in Wien über die Bühne gehen wird.
Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verkündete, dass die Stadt 22,6 Millionen Euro für das Mega-Event in die Hand nehmen wird.
Kosten-Nutzen-Rechnung
Hohe Kosten, aber wie sieht es mit dem Nutzen aus? Das erhob eine aktuelle Studie von EcoAustria im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Und diese sagt klar: Die Investition in das größte Musikereignis der Welt zahlt sich aus. Jeder Euro, der öffentlich investiert werde, bringe 1,70 Euro an volkswirtschaftlicher Leistung zurück.
Der gesamtwirtschaftliche Impuls wird mit allen Begleiterscheinungen mit insgesamt rund 57 Millionen Euro erwartet. 21 Millionen Euro davon durch die Ausgaben von Gästen für Hotels, Restaurants und Freizeitaktivitäten. 36 Millionen Euro durch Investitionen in die Veranstaltung, wie etwa die Miete für die Stadthalle.
Aber nicht nur die Tourismusbetriebe und direkt am Event beteiligten Firmen haben etwas davon, sondern auch Zulieferer, die IT- oder Kreativbranche. Vor allem werden Jobs geschaffen, 550 Vollzeitstellen könnte der ESC 2026 zumindest für ein Jahr schaffen oder sichern.
Die Zahlen zeigen, dass sich der Song Contest nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich auszahlt.
Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP)
Mehr Touristen, hoher Werbewert
„Das unterstreicht, dass Großevents einen messbaren Beitrag zur volkswirtschaftlichen Entwicklung leisten“, erklärt Ökonom und Studienautor Wolfgang Schwarzbauer. Zudem werden 88.000 zusätzliche Touristen in Wien erwartet, die extra für den ESC anreisen. Dass die Hotelpreise, die für die Song-Contest-Woche bereits in die Höhe schnellten, dauerhaft auf dem Niveau bleiben, glaubt Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) übrigens nicht.
Dafür lukriert man durch das Event Steuer- und Abgabeneinnahmen in Höhe von rund 22 Millionen Euro. Stelle man dies den Ausgaben gegenüber, seien jene gar nicht mehr so hoch.
Besonders beachtlich ist auch der Werbewert für Österreich, den EcoAustria mit 730 Millionen Euro beziffert. Bilder des Landes gehen um die ganze Welt. „Die Investitionen in den Song Contest sind sicher nicht verschwendet. Sie setzen einen kurzfristigen wirtschaftlichen Impuls, der aber auch nachhallen kann“, so Schwarzbauer.
