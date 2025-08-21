„ESC kein Kostenfaktor, sondern Wirtschaftsmotor“

Kosten-Nutzen-Rechnung

Hohe Kosten, aber wie sieht es mit dem Nutzen aus? Das erhob eine aktuelle Studie von EcoAustria im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Und diese sagt klar: Die Investition in das größte Musikereignis der Welt zahlt sich aus. Jeder Euro, der öffentlich investiert werde, bringe 1,70 Euro an volkswirtschaftlicher Leistung zurück.