Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pleite für Rossi

Marco Kasper glänzt bei Sieg der Detroit Red Wings

US-Sport
03.03.2026 11:33
Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AP/Mark J. Terrill)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marco Kasper hat sich in der NHL beim 4:2-Erfolg seiner Detroit Red Wings bei den Nashville Predators ins Rampenlicht gespielt. Der Kärntner schrieb am Montag (Ortszeit) zwei Assists an und wurde danach als bester Spieler der Partie gekürt. Für Kasper waren es seine Scorer-Punkte 14 und 15 in dieser Saison. Von Cheftrainer Todd McLellan gab es Lob. „Marco war heute beeindruckend“, sagte Detroits Coach.

0 Kommentare

Kasper bereitete zunächst das 1:0 durch Emmitt Finnie (5.) vor. Beim 3:2 stand der 21-Jährige im Unterzahlspiel seines Teams auf dem Eis, eroberte den Puck und fuhr einen erfolgreichen Konter, den Albert Johansson verwertete (37.). Detroit hat nun zwei der jüngsten drei Spiele gewonnen, in der Eastern Conference sind die Red Wings aktuell Vierter.

Für Marco Rossi und die Vancouver Canucks stehen hingegen weiter Niederlagen zu Buche. Das 1:6 daheim gegen die Dallas Stars war die sechste in Folge für die Kanadier. Dallas hat hingegen nun neun Siege en suite zu Buche stehen. Rossi stand bei drei Gegentoren auf dem Eis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
03.03.2026 11:33
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
434.894 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.353 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.041 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4120 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
2382 mal kommentiert
Ausland
Präsidentenbüro in Teheran getroffen + Gas teurer
1191 mal kommentiert
Eine Gruppe von Männern inspiziert die Trümmer einer Polizeistation, die am Montag im Rahmen der ...
Mehr US-Sport
Pleite für Rossi
Marco Kasper glänzt bei Sieg der Detroit Red Wings
Krise geht weiter
NBA: Bucks verlieren beim Comeback ihres Topstars
NHL
Kasper glänzt mit zwei Assists bei Detroit-Sieg
NBA
Knicks beenden Siegesserie von San Antonio Spurs
NHL
Anaheim dank Penaltystärke weiter auf Siegerstraße

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf