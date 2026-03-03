Marco Kasper glänzt bei Sieg der Detroit Red Wings

Marco Kasper hat sich in der NHL beim 4:2-Erfolg seiner Detroit Red Wings bei den Nashville Predators ins Rampenlicht gespielt. Der Kärntner schrieb am Montag (Ortszeit) zwei Assists an und wurde danach als bester Spieler der Partie gekürt. Für Kasper waren es seine Scorer-Punkte 14 und 15 in dieser Saison. Von Cheftrainer Todd McLellan gab es Lob. „Marco war heute beeindruckend“, sagte Detroits Coach.